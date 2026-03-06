Aus Sicherheitskreisen hiess es zudem, dass auch ein Posten der UN-Beobachtermission Unifil unter israelischen Beschuss geraten sei. Dabei soll es Opfer gegeben haben. Details waren zunächst jedoch nicht bekannt. Auch Unifil selbst äusserte sich zunächst nicht. Zunächst war nicht klar, woher der Beschuss kam. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.