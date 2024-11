In dem umkämpften Flüchtlingsviertel Dschabalia im Norden des Gazastreifens hätten israelische Truppen Dutzende Terroristen «eliminiert» sowie Waffenlager zerstört, hiess es in der Mitteilung. Auch in der Gegend um Rafah im Süden des Küstengebiets seien Terroristen unschädlich gemacht und terroristische Infrastruktur demontiert worden.