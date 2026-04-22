Kurz vor Gesprächen zwischen Israel und dem Libanon hat der israelische Aussenminister die libanesische Hisbollah als gemeinsamen Feind der beiden verfeindeten Staaten bezeichnet. Die vom Iran unterstützte Miliz sei «das Hindernis für Frieden und Normalisierung der Beziehungen zwischen den Ländern», sagte Gideon Saar nach Angaben seines Büros bei einer Veranstaltung zum 78. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. «Wir haben keine gravierenden Meinungsverschiedenheiten mit dem Libanon. Es gibt einige kleinere Grenzstreitigkeiten, die sich beilegen lassen.»