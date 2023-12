Auch Thunberg spricht von Völkermord

Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg und weitere Mitglieder des schwedischen Ablegers der Klimaschutzgruppe Fridays for Future haben Israel Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen. Dass die in Gaza herrschende islamistische Hamas bei «einem schrecklichen Angriff israelische Zivilisten ermordet» habe, könne die «anhaltenden Kriegsverbrechen Israels» nicht legitimieren, schrieben Thunberg und fünf weitere Unterzeichner in einem Meinungsbeitrag, der am Dienstag in den Zeitungen «Aftonbladet» (Schweden) und «Guardian» (Grossbritannien) veröffentlicht wurde.