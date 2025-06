Umstrittener Angriff auf Ewin-Gefängnis

Die israelische Luftwaffe griff in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben «Regimeziele und staatliche Unterdrückungsorgane» an. Ein Ziel war auch das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt. Die Haftanstalt ist seit Jahrzehnten als Ort schwerer Menschenrechtsverletzungen gefürchtet. Iranische Aktivisten und ehemalige Insassen der Haftanstalt zeigten sich bestürzt über den israelischen Angriff. Die australisch-britische Wissenschaftlerin Kylie Moore-Gilbert, die dort mehr als zwei Jahre inhaftiert war, schrieb auf der Plattform X: «Ich denke an die vielen Tausend Gefangenen im Inneren, die verängstigt sein müssen und kaum Informationen haben, was vor sich geht.»