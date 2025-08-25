Für Mittwoch hatten die vom Iran unterstützte Organisation und die mit ihr verbündete Amal-Bewegung zunächst zu einem Protest in Beirut gegen die Beschlüsse der libanesischen Regierung zur Monopolisierung aller Waffen aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten beide Gruppen das Recht auf bewaffneten Widerstand und warnten vor «Unterwerfung und Kapitulation». Wenig später kündigten sie jedoch an, den Protest zu verschieben, ohne einen neuen Zeitpunkt dafür zu nennen. Als Begründung nannten sie vage die «nationale Verantwortung, die die gegenwärtige Phase auferlegt»./arj/DP/he