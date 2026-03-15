Defrin äusserte sich in einem Interview des US-Senders CNN. «Wir sind bereit - in Abstimmung mit unseren US-Verbündeten - mit Planungen zumindest bis zum jüdischen Feiertag Pessach, der in etwa drei Wochen beginnt», betonte er. «Und wir haben sogar weitergehende Pläne für weitere drei Wochen darüber hinaus.»