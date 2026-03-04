Auf der Basis von Hinweisen des Militärgeheimdienstes habe die Luftwaffe «eine weitere Angriffswelle durchgeführt, die auf Einrichtungen des iranischen Systems in ganz Teheran abzielte», hiess es weiter in der Mitteilung. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Basidsch-Stützpunkte seien von der iranischen Führung dazu genutzt worden, ihre Stabilität zu sichern und die Kontrolle der verschiedenen Landesteile aufrechtzuerhalten. Israels Armee werde die Angriffe «auf die Infrastruktur des iranischen Systems weiter vertiefen», kündigte der Sprecher an./le/DP/zb
(AWP)