Der Plan sieht neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern vor. Militärchef Zamir hatte laut Medienberichten vor grossen Risiken für Soldaten und die Geiseln gewarnt, am Ende aber die Planungen zur Erfüllung der Vorgaben der politischen Führung ausgearbeitet. Nach israelischen Medienberichten sieht der Plan der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza den Einsatz von mindestens 80.000 Soldaten vor. Es wird befürchtet, dass die geplante Offensive die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen noch verschärfen wird./ln/DP/zb