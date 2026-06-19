«Wir gehen ​davon aus, dass ​nach dem Schusswechsel am heutigen Tag nun ‌eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft ist», sagte der ​Regierungsvertreter ​weiter. Der Iran besteht ⁠darauf, dass die ​Waffenruhe mit den ⁠USA auch für die Kämpfe zwischen ‌Israel und der Hisbollah gilt. Dies ist Teil der Rahmenvereinbarung ‌zwischen den Regierungen in Washington ​und Teheran.