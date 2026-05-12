Hisbollah feuert Drohnen ab

Die israelische Armee meldete am Abend unterdes Drohnenangriffe der Hisbollah. Mehrere Drohnen wurden den Angaben zufolge abgefangen, ehe sie nach Israel drangen. Die libanesische Miliz habe zudem mehrfach Geschosse, darunter mit Sprengstoff beladene Drohnen, Richtung israelischer Soldaten im Südlibanon gefeuert, teilte Israels Militär weiter mit. Mit Sprengstoff beladene Drohnen der libanesischen Miliz seien zudem auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Nachbarland Libanon detoniert. Es habe keine Verletzten gegeben. In einigen Orten in Nordisrael heulten wegen der Vorfälle teils mehrfach die Warnsirenen.