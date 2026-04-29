Am späten Dienstagabend hatte Israels Armee zudem mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter eines Ingenieurbüros, das im Auftrag des Verteidigungsministeriums im Südlibanon tätig sei, dort getötet worden sei. Israelischen Berichten zufolge kam er bei einem Drohnenangriff der Hisbollah ums Leben. Demnach halft der Mann dabei, Infrastruktur der Miliz zu zerstören. Die Hisbollah reklamierte den Angriff in Bint Dschubail für sich und sagte, Ziel sei ein israelischen Bulldozer gewesen, der Häuser abgerissen habe.