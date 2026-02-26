Israel setzt israelischen Medien zufolge auf Indien als Alternative, sollten andere Staaten erneut Waffenembargos wegen des Gaza-Kriegs gegen den jüdischen Staat verhängen. Auch für Indien, bevölkerungsreichstes Land der Welt, ist Israel ein wichtiger Lieferant von Waffen und fortschrittlicher Militärtechnologie, darunter Luftverteidigungssystemen. Angesichts der Spannungen mit Pakistan hatte Indien seine Militärausgaben zuletzt deutlich angehoben./cir/DP/jha