Ein Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas sieht ein Ende aller Kampfhandlungen im Gaza-Krieg vor - nun gelten für Angriffe der israelischen Armee auf Mitglieder der Hamas im Gazastreifen israelischen Medien zufolge strengere Richtlinien. So muss der Generalstabschef Ejal Zamir vorab zustimmen, ausser es gebe eine unmittelbare Gefahr für die Soldaten, meldete unter anderem die Zeitung «Haaretz». Die politische Führung Israels habe die Vorgaben entsprechend geändert.