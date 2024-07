Bei ihrem jüngsten Einsatz in Schedschaija hätten Israels Einsatzkräfte ausserdem sechs Tunnel sowie mit Sprengfallen versehene Gebäude in Schedschaija zerstört, hiess es von der Armee weiter. Die Tunnel waren den Angaben nach rund sechs Kilometer lang. In einigen der verzweigten unterirdischen Systeme seien Kontroll- und Kommandozentren eingerichtet gewesen. Der Ortsteil gilt als Hochburg der Hamas.