Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 eigentlich eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. Am Montagabend hatte Netanjahu bereits angekündigt, dass die Angriffe auf die Hisbollah verstärkt würden. Das Militär sei mit grosser Truppenstärke vor Ort, teilte er nun laut Angaben seines Büros mit. Weiterhin sagte er demnach: «Wir verstärken unseren Einsatz im Libanon.»