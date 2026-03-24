In Israel gab es derweil am Abend erneut Raketenbeschuss aus dem Iran, unter anderem in der Küstenmetropole Tel Aviv heulten Warnsirenen. Israelischen Medien zufolge soll eine der aus dem Iran abgefeuerten Raketen mit Streumunition bestückt gewesen sein. Der Iran hatte den Einsatz der international weitgehend geächteten Munition zuletzt selbst mitgeteilt. Im Grossraum Tel Aviv gab es laut Israels Polizei Einschläge. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/jha