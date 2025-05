Der Vorstoss enthalte eine neue Formulierung, wonach die Feuerpause zu einem Ende des Krieges führen könnte, hiess es. Die Formulierung ziele darauf ab, der Hamas zu garantieren, dass Netanjahu die Waffenruhe nicht wieder einseitig für beendet erklären und den Krieg wieder aufnehmen kann. Israels Verhandlungsteam in Katar schöpfe «jede Möglichkeit» für ein Geiselabkommen aus, entweder gemäss Witkoffs Plan oder in einem Rahmen zur Beendigung des Krieges, teilte Netanjahus Büro am Sonntag laut der «Times of Israel» mit.