Allerdings ist unklar, wann, wie viele und über welchen Grenzübergang Hilfstransporte in das Gebiet kommen sollen. In einer Videoansprache betonte Netanjahu, dass zunächst nur eine minimale Menge an Lebensmitteln erlaubt werde. Israelischen Medien mutmassten, dass es sich nur um einige wenige Lastwagen mit Babynahrung, Mehl und medizinischer Ausrüstung handeln werde.