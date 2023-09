Israel will Marokko nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten und Suchtrupps schicken. Alle Regierungsbehörden seien angewiesen worden, die Entsendung einer Hilfsdelegation vorzubereiten, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag mit. Das israelische Volk stehe «in dieser schweren Stunde» an der Seite des marokkanischen Volks, sagte Netanjahu demnach. Israelische Medien meldeten zudem, Verteidigungsminister Joav Galant habe die Armee angewiesen, die Entsendung von Such- und Rettungseinheiten vorzubereiten.

09.09.2023 17:22