Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am frühen Mittwochmorgen haben die intensiven gegenseitigen Angriffe zwischen der Hisbollah und Israel aufgehört. Ein israelischer Militärvertreter hatte am Mittwoch zur Bedeutung der Zwischenfälle für die Waffenruhe gesagt, es handele sich um «isolierte Vorfälle», die in den ersten Stunden oder Tagen nach einer entsprechenden Vereinbarung passierten./cir/DP/he