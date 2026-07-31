Hisbollah griff erstmals seit neuer Waffenruhe wieder an

Die libanesische Hisbollah hatte laut israelischen Angaben am Mittwoch erstmals seit mehr als einem Monat wieder eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf ein Fahrzeug der israelischen Armee im Südlibanon gelenkt. Zuletzt hatte die vom Iran unterstützte Miliz solche Drohnen vor Inkrafttreten der neuen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon im Juni eingesetzt und dabei auch immer wieder israelische Soldaten getötet.