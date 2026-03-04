Am Samstag, als Israel und die USA ihre Angriffe auf Ziele im Iran begonnen haben, seien vor dort aus noch «viele Dutzend» Raketen Richtung Israel gefeuert worden. Auf die gesamte Region schoss der Iran laut dem Militärsprecher bislang insgesamt «mehrere Hundert» Raketen. Bereits am Dienstag hatte Schoschani erklärt, dass Irans Feuerkraft nachlasse.