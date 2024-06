Die israelische Fluggesellschaft El Al will zur Erneuerung ihrer Flotte exklusiv mit dem US-Flugzeugbauer Boeing ins Gespräch kommen. Es geht um rund 30 Maschinen vom Typ 737-Max, wie der Verwaltungsrat der Israelis am Montag entschied. Sie sollen bestehende Jets in der eigenen Flotte nach und nach ersetzen. Den Angaben zufolge geht es um ein Auftragsvolumen von 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar, abhängig von der genauen Anzahl von Flugzeugen im Rahmen der ins Auge gefassten Bestellung. Bisher hatte El Al auch Aufträge beim europäischen Rivalen Airbus in Erwägung gezogen./men/ck