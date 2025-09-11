Aleph Farms gab am Donnerstag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit The Cultured Hub AG bekannt, einem Schweizer Joint-Venture von Migros Industrie, Givaudan und Bühler. Damit erreiche Aleph Farms einen «wichtigen Meilenstein» seiner internationalen Expansion, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion.