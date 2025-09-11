Mit dieser Unterzeichnung erreiche Aleph Farms einen «wichtigen Meilenstein» seiner internationalen Expansion und schaffe eine europäische Produktionsbasis. Damit lege das Unternehmen den Grundstein für die «lokale Herstellung der Premium-Linie kultivierten Rindfleischs», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung von Aleph Farms, The Cultured Hub und der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion. Gleichzeitig entstehe durch die Vereinbarung ein «langfristiger Rahmen» für die Produktion im Kanton Zürich.