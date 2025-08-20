Militärische Kooperation mit Israel

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Israel hat sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. Beide Länder pflegen eine enge sicherheitspolitische Partnerschaft, auch vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zur Türkei. Insbesondere im östlichen Mittelmeer kooperieren Israel und Griechenland zunehmend; dort setzt Griechenland unter anderem israelische Systeme zur Luftabwehr ein./tt/DP/jha