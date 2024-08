Nach israelischen Militärangaben sei eine Salve von rund 50 Geschossen über die Grenze geflogen. Einige davon habe die Luftabwehr abgefangen, einige seien in den Golanhöhen niedergegangen. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurde ein Mann bei einem Raketeneinschlag in seinem Haus in Katzrin auf den Golanhöhen verletzt. Israelische Medien berichteten von schweren Schäden in dem Ort nahe der von der Hisbollah angegriffenen Militärbasis.