Die «Handala» war nach früheren Angaben der Organisation Freedom Flotilla von Italien aus in See gestochen, um die israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Im Livestream der Aktivisten war am Samstag zu sehen, wie sich die Besatzung mit Schwimmwesten an Deck des Schiffes versammelte, nachdem sie zuvor in sozialen Medien über Schiffe der israelischen Marine berichtet hatte, die sich ihrem Boot näherten.