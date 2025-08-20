Israels Finanzminister Bezalel Smotrich kündigte entsprechende Pläne vor knapp einer Woche an. Dieser Schritt «begräbt endgültig die Idee eines palästinensischen Staates», sagte er vor Ort. Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im kommenden Monat einen palästinensischen Staat anerkennen. Israel lehnt die Anerkennung dagegen als «Belohnung für die Hamas» nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ab./le/DP/nas