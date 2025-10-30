Israelische Armee: Gebäude von Hisbollah genutzt

Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Anfrage mit, israelische Soldaten seien in der Nacht in Blida im Einsatz gewesen, um Terror-Infrastruktur der libanesischen Hisbollah-Miliz zu zerstören. Dabei hätten sie in einem Gebäude einen Verdächtigen ausgemacht. Wegen einer «unmittelbaren Bedrohung» hätten die Soldaten geschossen. Der Vorfall werde untersucht.