Der israelische Aussenminister Gideon Saar sagte bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, der Iran ermorde seine eigene Bevölkerung und destabilisiere den Nahen Osten. «Der Versuch des extremistischsten Regimes der Welt, die gefährlichste Waffe der Welt - eine Atomwaffe - zu erlangen, stellt eine eindeutige Gefahr für den Frieden in der Region und weltweit dar.» Iranische Langstreckenraketen bedrohten nicht nur Israel, sondern auch europäische Staaten, sagte er.