Kontroverse Debatte

Die Proteste werden in Griechenland kontrovers diskutiert. Während die Teilnehmer auf die Lage in den palästinensischen Gebieten aufmerksam machen wollen, warnen Kritiker vor möglichen Auswirkungen auf den Tourismus. Zudem betonen sie, israelische Touristen dürften nicht pauschal für die Politik ihrer Regierung verantwortlich gemacht werden./tt/DP/men