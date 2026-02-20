Nach einem Krieg zwischen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah und Israel wurde im November 2024 eine Waffenruhe geschlossen. Israels Militär greift dennoch jedoch nahezu täglich weiter. Sie wirft der Hisbollah Verstösse vor. Der libanesische Staat steht im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung unter Druck alle Waffen unter staatlicher Kontrolle zu bringen./arj/DP/men