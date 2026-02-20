Aus palästinensischen Kreisen im Lager hiess es, mindestens eine Person sei getötet worden. Die Angaben beider Seiten waren zunächst nicht überprüfbar.
Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von mehreren Verletzten, ohne eine genaue Zahl zu nennen.
Ain al-Hilwah im Süden des Landes ist mit rund 80.000 Einwohnern das grösste palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Das Camp liegt etwa 70 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt.
Nach einem Krieg zwischen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah und Israel wurde im November 2024 eine Waffenruhe geschlossen. Israels Militär greift dennoch jedoch nahezu täglich weiter. Sie wirft der Hisbollah Verstösse vor. Der libanesische Staat steht im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung unter Druck alle Waffen unter staatlicher Kontrolle zu bringen./arj/DP/men
(AWP)