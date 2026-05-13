Im Libanon wurden derweil mehrere israelische Angriffe im Süden des Landes gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von zahlreichen Angriffen in mehreren Gebieten im Süden und auch nahe der Küstenstadt Tyrus. Auf einer Autobahn nahe dem Küstenort Dschije, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut, wurden den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge von israelischen Luftangriffen getroffen. Angaben zu Opfern gab es zunächst nicht. Lokale Medien berichteten darüber hinaus von weiteren Angriffen auf Fahrzeuge auch im weiteren Süden des Landes. Israels Armee äusserte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten.