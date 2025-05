Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel regelmässig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Am Sonntag schlug erstmals ein Huthi-Geschoss in der Nähe des internationalen Flughafens bei Tel Aviv ein. Die israelische Luftwaffe reagierte darauf mit massiven Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen./le/DP/jha