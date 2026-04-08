In der Nacht hatte es nach Verkündung der zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zunächst noch weiter iranischen Raketenbeschuss auf Israel gegeben. Die israelische Armee teilte mit, im Iran nachts derweil unter anderem noch Raketenabschussrampen ins Visier genommen zu haben.
Dem israelischen Militär zufolge dauerten die Einsätze gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon hingegen weiter an. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte erklärt, die Feuerpause umfasse nicht den Libanon. Der Premier des Vermittlerstaats Pakistan, Shehbaz Sharif, hatte auf X geschrieben, sie gelte auch für den Libanon./cir/DP/men
(AWP)