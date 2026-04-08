Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat auch Israels Armee bestätigt, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. «Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben das Feuer im Einsatz gegen den Iran eingestellt», teilte das Militär am Vormittag mit. Dies erfolge auf Anweisung der politischen Führung. Die Armee sei aber darauf vorbereitet, auf Verstösse gegen die Vereinbarung «defensiv zu reagieren».