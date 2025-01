Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen grösseren Militäreinsatz in der palästinensischen Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland begonnen. Gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst und Polizeikräften habe man einen «Anti-Terror-Einsatz» in der Stadt gestartet, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt. Der Name der Operation sei «Eisenmauer», teilte das Militär mit. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden mit Beginn des Einsatzes mindestens zwei Palästinenser getötet und 25 weitere verletzt.