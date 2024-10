Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge den Leibwächter des Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar getötet. Mahmud Hamdan sei bei einem Zusammenstoss mit israelischen Truppen in der südlichen Gaza-Stadt Rafah ausgeschaltet worden, teilte das Militär mit. Er starb am Freitag nur 200 Meter entfernt von der Stelle, an der das israelische Militär am Mittwoch Sinwar getötet hatte.