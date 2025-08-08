Das israelische Militär hat unter anderem Bedenken, dass dadurch israelische Geiseln gefährdet werden könnten. Nach israelischer Einschätzung befinden sich derzeit noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen etwa 20 noch am Leben sein sollen. Zumindest einige von ihnen werden auch in der Stadt Gaza vermutet. Zamir ist als Armeechef an den Beschluss des Sicherheitskabinetts gebunden./gm/DP/jha