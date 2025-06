Seit Wochen gibt es an verschiedenen Orten in Israel immer wieder Alarm wegen Raketen, die aus dem Jemen abgefeuert wurden. Meistens werden die Geschosse aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel bereits in der Luft abgefangen. Vor einem Monat schlug jedoch erstmals ein Geschoss in der Nähe des internationalen Flughafens bei Tel Aviv ein. Es gab mehrere Verletzte.