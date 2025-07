Das israelische Militär kämpft nach 21 Monaten Gaza-Krieg und anderen bewaffneten Konflikten in seiner unmittelbaren Nachbarschaft mit Personalproblemen. Wehrpflichtige und Reservisten müssen immer längere Dienstverpflichtungen für Einsätze an der Front hinnehmen. Ultraorthodoxe junge Männer, die zumeist in Religionsschulen (Jeschiwas) die Thora studieren, waren in Israel jahrzehntelang von der Wehrpflicht befreit.