«Es wird uns weder dem Frieden noch der Sicherheit näherbringen, es wird die Region destabilisieren», sagte Saar dazu. «Es wird Israel ausserdem dazu drängen, einseitige Entscheidungen zu treffen - und das wäre ein schwerwiegender Fehler», sagte er, offenbar mit Blick auf die angedrohte Annexion grosser Teile des Westjordanlands durch Israel.