Er bekräftigte, dass ein Machtwechsel im Iran nur vom Volk ausgehen könne. «Dieses Regime kann ohne das iranische Volk nicht gestürzt werden. Das ist klar. Doch ohne externe Hilfe kann das iranische Volk seine Freiheit nicht zurückgewinnen», erklärte Saar. Bereits zuvor rief Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Iraner zum Sturz der politischen Führung in Teheran auf./rme/DP/stw