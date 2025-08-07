Noch vor den Beratungen über eine Ausweitung des Kriegs forderte die Armee Einwohner im Süden der Stadt Gaza auf, sich sofort Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi zu begeben. In der Stadt Gaza sollen sich schätzungsweise etwa eine Million Menschen aufhalten - ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des Küstengebiets. In israelischen Rundfunkberichten hiess es, für eine Einnahme des gesamten Gazastreifens müsse das Militär ausserdem in die Flüchtlingsviertel im zentralen Abschnitt vordringen.