Die israelische Armee hat sich im Rahmen einer vereinbarten Waffenruhe mit der Hamas hinter die «gelbe Linie» zurückgezogen. Sie ragt zwischen 1,5 und 6,5 Kilometer in den Küstenstreifen hinein. Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel damit etwas mehr als die Hälfte des Gebiets.
Vor der neuen Grenzziehung war der Gazastreifen rund 41 Kilometer lang sowie zwischen 6 und 12 Kilometer breit - eine Fläche, die etwas kleiner ist als die Stadt Köln. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Palästinenser.
Die «gelbe Linie» erhielt ihren Namen, weil die israelische Armee die Rückzugslinie mit gelb markierten Betonelementen und Schildern kennzeichnet. Die «gelbe Linie» stellt damit auch eine neue Gebietsaufteilung im Gazastreifen dar./da/DP/zb
(AWP)