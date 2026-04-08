Nach Verkündung einer Waffenruhe im Iran-Krieg hat Israels Heimatschutz die Lockerung von Einschränkungen für die Bürger des Landes angekündigt. Von 06.00 Uhr an am Donnerstagmorgen (05.00 Uhr MESZ) sollten in weiten Teilen des Landes wieder normale Aktivitäten erlaubt sein, hiess es in einer Mitteilung der Armee. Nur für bestimmte Regionen wie den Norden Israels, die nördlichen Golanhöhen sowie den Grossraum Tel Aviv sollten noch Beschränkungen für grössere Versammlungen gelten.