Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte berichtet, der Iran erwäge, aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon, berichtet Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle. Die Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter Irans in der Region.
Zugleich drohte ein anonymer Militärvertreter Israel demnach mit weiteren Angriffen, sollte die Offensive gegen die Hisbollah weitergehen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bekräftigt, die Hisbollah sei nicht Teil der Waffenruhe./le/DP/he
(AWP)