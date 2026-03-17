Soleimanis Tötung sowie die jüngsten Angriffe fügten den Fähigkeiten der Miliz «erheblichen und anhaltenden Schaden» zu, hiess es weiter. Israels Armee hatte im Laufe des Iran-Kriegs eigenen Angaben zufolge unter anderem bereits Kontrollzentren der Miliz angegriffen. Diese habe daraufhin ihre Aktivitäten in andere Zentralen verlegt, die das Militär dann ebenfalls ins Visier genommen habe, erklärte Israels Armee nun. Israel warf der Miliz zudem vor, im öffentlichen Raum im Zentrum von Teheran zu agieren. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/stw