Zuvor hatte ein Armeesprecher in arabischer Sprache die Bewohner der als Dahija bekannten Vororte von Beirut aufgerufen, mehrere Gebäude zu verlassen. In einer Grafik war zu sehen, dass die Luftwaffe acht Gebäude an vier Standorten angreifen werde. Kurz nach dem Evakuierungsaufruf waren Autoschlangen zu sehen, die die Vororte südlich von Beirut verliessen.