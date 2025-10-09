Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.
Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hatten sich Israel und die islamistische Hamas in der Nacht auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitteilte. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden, und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen.
Das israelische Militär werde «weiterhin daran arbeiten, die Ziele des Krieges zu erreichen und die Bürger des Staates Israel an allen Fronten zu verteidigen», hiess es in der Mitteilung weiter./gma/DP/zb
(AWP)