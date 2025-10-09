Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, «starke Verteidigungsmassnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein», teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäss den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.